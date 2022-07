Mercato Reggina: ufficiale il ritorno di Aglietti

27 Luglio 2022 21:31

L’estremo difensore era svincolato, ma il suo contratto è stato prolungato

L’avventura di Tommaso Aglietti alla Reggina prosegue ancora. Il club amaranto ha infatti depositato in Lega B il contratto del portiere. Il classe 2002 si era svincolato al termine della scorsa stagione, ma la società ha scelto di richiamarlo al Sant’Agata e si attende adesso il comunicato ufficiale. Figlio di Alfredo Aglietti, allenatore ancora sotto contratto con il club calabrese, continuerà il suo percorso di crescita quindi in riva allo Stretto.

L’anno scorso ha fatto anche il suo esordio con la casacca della Reggina disputando l’ultima gara di campionato in trasferta contro il Brescia, una sfida che per la squadra di Stellone non contava ai fini della classifica ed è finita 3-0 per i lombardi.