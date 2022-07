Reggina: ufficiale lo scambio Bellomo-Lollo con il Bari

26 Luglio 2022 11:07

I contratti sono stati depositati in Lega: per entrambi si tratta di un trasferimento a titolo definitivo

Prosegue in maniera costante il lavoro in entrata e in uscita del ds Massimo Taibi. Lo avevamo confermato nella giornata di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità dello scambio con il Bari: il centrocampista Lorenzo Lollo si trasferisce alla Reggina, mentre Nicola Bellomo fa il suo ritorno in Puglia. I contratti sono stati depositati in Lega, si attende adesso soltanto la nota stampa delle due società. Il trequartista barese salute dunque Reggio Calabria dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi, ma culminate con la promozione da record in Serie B ottenuta con il tecnico Mimmo Toscano in panchina.

Il rendimento di Bellomo alla Reggina non è sempre stato alto, ma ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza se al meglio della condizione. Il suo addio è un altro grave colpo all’interno dello spogliatoio, lo dimostra il post di Giuseppe Loiacono: “dopo 14 anni insieme mi molli un po’. In bocca al lupo fratellino”. Al suo posto arriva Lollo che ha certamente caratteristiche più difensive e garantisce maggiore quantità. Il classe ’90 avrà in Calabria la possibilità di riscattare un paio di stagioni sotto tono trascorse in Serie C con Bari e Legnago.