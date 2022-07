Reggina, ufficiale: mister Aglietti rescinde il contratto

29 Luglio 2022 13:20

L’allenatore era stato esonerato nella passata stagione, ma era ancora sotto contratto con la Reggina

Termina ufficialmente il rapporto tra la Reggina e il tecnico Alfredo Aglietti. L’allenatore era stato esonerato nel corso della passata stagione, al culmine di un filotto di partite negative che aveva fatto sprofondare la squadra amaranto dai vertici della classifica fino a quasi la zona playout. Come si apprende dal comunicato pubblicato dal club, si è arrivati alla risoluzione consensuale dei contratti in essere con il mister. Lo stesso vale per il suo staff composto dall’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo de Luca, il preparatore atletico Daniele Sorbello ed il fisioterapista Simone Capaccioli.

“Il club ringrazia sentitamente Alfredo Aglietti per quanto dimostrato nel suo percorso in amaranto, augurando a lui ed al suo staff le migliori fortune umane e professionali”, è quanto si legge nella nota. Attualmente quindi l’unico allenatore sotto contratto con la Reggina è quindi mister Filippo Inzaghi, visto che Mimmo Toscano si è accasato al Cesena da qualche settimana, mentre per Roberto Stellone è arrivata la scadenza lo scorso 30 giugno.