Reggina, si completa la porta: ufficiale Ravaglia dal Bologna

21 Luglio 2022 13:06

Il giovane portiere giunge alla corte di Inzaghi con la modalità del prestito

Un altro tassello si aggiunge ufficialmente alla Reggina. La società amaranto ha depositato in Lega B il contratto di Federico Ravaglia, portiere classe ’99 acquistato in prestito dal Bologna. Adesso il tecnico Filippo Inzaghi può dire sia al completo tra i pali: l’estremo difensore emiliano si aggiunge al neo arrivato Simone Colombi, giunto a titolo definitivo (contratto di tre anni) dal Parma. Il classe ’91 parte favorito rispetto al collega più giovane ma, come accaduto lo scorso anno con Micai e Turati, i due si alterneranno molto. Ravaglia, inoltre, arriva da una stagione di cadetteria con il Frosinone, dove ha totalizzato 27 presenze, quasi tutte nel girone d’andata.

Adesso la decisione spetta soltanto al tecnico, entrambi dovranno dimostrare tanto in questo ritiro estivo per confermare il posto da titolare a difesa della porta amaranto. In rosa anche il portierino cresciuto al Sant’Agata Lorenzo Lofaro, lo scorso anno al Paternò, probabilmente ancora acerbo per poter disputare un campionato di Serie B.