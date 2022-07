Reggina, ufficiale: Obi è un calciatore amaranto, i dettagli del contratto

20 Luglio 2022 17:15

L’ex centrocampista della Salernitana si trasferisce alla Reggina: la nota ufficiale del club

Dopo l’indizio social non c’erano più dubbi. Joel Obi è un calciatore amaranto: “la Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Obi. Il centrocampista, classe 1991, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base biennale. A Joel un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Con il centrocampista, alla Salernitana nell’ultima stagione, è stato quindi stipulato un rapporto contrattuale della durata di due anni. Non triennale quindi come avvenuto con le ultime operazioni messe a segno (Colombi, Lombardi e Camporese). Il tecnico Inzaghi può contare su un calciatore di esperienza per la mediana.