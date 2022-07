Reggina, adesso c’è l’ufficialità: dal Bari arriva Lorenzo Lollo

26 Luglio 2022 17:40

Il comunicato ufficiale della società amaranto comunica il passaggio di Lorenzo Lollo a titolo definitivo dalla Reggina

Nella giornata di ieri è stato depositato il contratto in Lega B, oggi è arrivata anche la nota ufficiale: Lorenzo Lollo è un nuovo calciatore della Reggina. Il centrocampista classe ’90 si trasferisce in riva allo Stretto dopo un’operazione che ha visto il passaggio di Nicola Bellomo al Bari. Lo scorso anno al Legnago, in Serie C, Lollo si aggrega alla squadra di mister Inzaghi. Il suo ruolo ideale è centrale in un centrocampo a due, ma la sua duttilità gli permette di rivestire anche il ruolo di mezz’ala. Di seguito il comunicato della società calabrese:

“Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lollo, proveniente dalla SSC Bari. A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.