Gagliolo-Reggina, c’è l’ufficialità del club: la formula del contratto

24 Luglio 2022 18:01

Il calciatore italo-svedese arriva dalla Salernitana e sarà il nuovo rinforzo della difesa di Filippo Inzaghi

Altro rinforzo per la difesa della Reggina di mister Filippo Inzaghi: dopo l’acquisto di Camporese, dalla Salernitana arriva a titolo definitivo l’italo-svedese Riccardo Gagliolo. Il classe ’90 può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro. Le sue caratteristiche sono prettamente difensive, ma la duttilità fa di lui un ottimo rinforzo per la categoria. Inoltre, l’ex Parma e Carpi ha già totalizzato oltre 280 presenze tra Serie A e Serie B, quindi rappresenta un possibile titolare per l’undici amaranto. Di seguito il comunicato della società:

“Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Gagliolo, proveniente dall’US Salernitana 1919. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. A Riccardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.