Reggina, un difensore goleador alla corte di Inzaghi: ufficiale Camporese

20 Luglio 2022 10:49

Il difensore arriva a titolo definitivo dal Pordenone

Proseguono le ufficialità in casa Reggina dopo la chiusura delle trattative messe a segno in questi giorni dal ds Massimo Taibi. Questa mattina la società amaranto comunica di aver raggiunto un accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese. Il difensore, classe 1992, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base triennale.

“A Michele un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”, è l’augurio rivolto dalla società al nuovo giocatore tramite la nota stampa.

Chi è Michele Camporese

Michele Camporese è un classe ’92, originario di Pisa. Difensore centrale, ha buone abilità in fase di marcatura e negli inserimenti per i colpi di testa da palla inattiva. E’ dotato anche di buona tecnica, quindi in grado di far iniziare l’azione dalle retrovie. Da piccolo ha giocato a centrocampo, esperienza che gli è servita per avere una visione più ampia all’interno del campo. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha esordito anche in Serie A nella stagione 2010/11. Diverse le esperienze tra massima serie (Empoli) e cadetteria (Cesena, Bari, Benevento, Foggia, Pordenone e Cosenza).

L’ultima esperienza è stata proprio in Calabria, con la maglia rossoblu del Cosenza. Arrivato a gennaio, in prestito dal Pordenone, ha totalizzato 15 presenze e 5 reti tra regular season e play-out, contribuendo in maniera concreta alla salvezza del club silano.