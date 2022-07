Reggina, ancora affari con la Fiorentina: ufficiale il giovane Agostinelli

22 Luglio 2022 16:46

Il calciatore classe 2002 approda in amaranto con la formula del prestito

La Reggina ha chiuso la trattativa per il classe 2002 Vittorio Albert Agostinelli. Il trequartista arriva dalla Fiorentina, club con il quale il ds Massimo Taibi ha trovato l’intesa per il prestito fino al 30 giugno 2023. Si tratta dell’ennesimo affare concluso tra i due club nel corso di questa sessione di calciomercato estiva: già fatta anche per Niccolò Pierozzi e Eduard Dutu. Le comunicazioni ufficiali della Reggina non sono ancora arrivate, ma i contratti dei tre calciatori sono già stati depositati in Lega. A questo punto è probabile che la società farà una nota congiunta.

Vittorio Albert Agostinelli, come detto, è un trequartista ma può adattarsi anche a centrale di centrocampo. In riva allo Stretto sarà la sua prima esperienza nel calcio professionistico: in Primavera ha totalizzato 50 presenze, collezionando 8 gol e 4 assist.