Reggina, ufficiali le prime amichevoli: gli amaranto parteciperanno al 1° Trofeo Angelo Iervolino

18 Luglio 2022 14:02

La compagine di Pippo Inzaghi sfiderà la Salernitana e i turchi dell’Adana Demirspor, allenati da Vincenzo Montella

La preparazione al Sant’Agata è iniziata da qualche giorno per la Reggina, intanto la società procede anche con la programmazione delle amichevoli. E’ ufficiale, infatti, la partecipazione degli amaranto al 1º Trofeo Angelo Iervolino, triangolare intitolato alla memoria del fratello del Presidente della Salernitana Iervolino, prematuramente scomparso, grande appassionato di calcio e sport. L’evento si svolgerà il 30 luglio allo Stadio “Arechi” e sarà questa l’occasione celebrare il rapporto di gemellaggio che vive tra le due tifoserie. A partecipare anche Adana Demirspor, squadra della Super Liga turca allenata da Vincenzo Montella.

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita VivaTicket a partire dalle ore 15:00 di domani, martedì 19 luglio. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi settore. L’evento contribuirà a sostenere l’Associazione Italiana Leucemia.

Info Settore Ospiti

E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 5.

Tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14triangolare@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 9:00 di giovedì 21 luglio. I biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore.

Le richieste pervenute prima delle ore 15:00 martedì 19 luglio non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde N/S) al prezzo privilegiato di € 2,50 dovranno inviare mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 9:00 di giovedì 21 luglio. Il tagliando per l’accompagnatore ha invece un costo di 2,50€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare mercoledì 27 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede Operativa in Via Scavata Case Rosse.

Le richieste pervenute prima delle ore 15:00 martedì 19 luglio non saranno prese in considerazione.

Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo.

Le richieste pervenute da parte di persone diversamente abili, e relativo accompagnatore, che hanno beneficiato di tagliandi a loro riservati nell’ultima partita casalinga, non saranno prese in considerazione in relazione alla gara casalinga immediatamente successiva in quanto sarà applicato il principio di rotazione.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2022), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno inviare mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.

Le richieste pervenute prima delle ore 15:00 martedì 19 luglio non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.