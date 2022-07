Reggina, il tifoso del Milan chiede l’autografo di Pippo Inzaghi sulla maglia e scatena i commenti social | VIDEO

14 Luglio 2022 18:07

Reggina, un video pubblicato sui social ha scatenato la polemica sui social per un tifoso del Milan che ha chiesto (e ottenuto) l’autografo di Pippo Inzaghi al suo arrivo all’Aeroporto di Reggio Calabria

E’ arrivato a Reggio Calabria accolto da un vero e proprio bagno di folla Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore della Reggina da oggi in città dov’è atterrato nel primo pomeriggio insieme al patron Felice Saladini, che in un colpo solo è riuscito a risvegliare l’entusiasmo della città. In un contesto così piacevole, che proseguirà anche nei prossimi giorni con la conferenza stampa di presentazione di Inzaghi e la presentazione dei calendari di serie B all’Arena Ciccio Franco in programma per domani, c’è un particolare che non è sfuggito ai tifosi amaranto più attenti: all’Aeroporto, infatti, un tifoso con la maglietta del Milan ha chiesto (e ottenuto) l’autografo di Inzaghi sulla maglia. Un video realizzato dai tifosi sta spopolando sui social, dove fa discutere rispetto al tifoso con la maglia del Milan “imbucato” in quella che i supporters amaranto consideravano una sorta di esclusiva dedicata alla Reggina.

Ma a prescindere da ogni considerazione sul “doppiofedismo” calcistico, è chiaro che con personaggi del calibro di Pippo Inzaghi a Reggio dobbiamo abituarci a questi ed altri momenti: Inzaghi è l’allenatore della Reggina e il suo arrivo è così importante proprio per ciò che rappresenta, non solo da tecnico ma anche da ex calciatore che ha fatto la storia del calcio italiano e anche del Milan, uno dei club più importanti e titolati al mondo. Più che normale, quindi, che anche i tifosi del Milan, dell’Italia e del calcio in genere abbiano da oggi anche una vicinanza e una simpatia particolare per la Reggina, soltanto perché rappresentata da Inzaghi. Infatti al netto di qualche polemica sui social, quel tifoso all’Aeroporto è entrato, ha chiesto l’autografo, l’ha ottenuto, senza alcun problema in mezzo ai tifosi della reggina, di cui forse fa anche parte. Un gesto di passione sportiva, quindi, che nulla toglie all’orgoglio reggino e a cui in riva allo Stretto – appunto – ci dobbiamo abituare.