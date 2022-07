Reggina, i tifosi di Pellaro ringraziano Denis: “campione in campo e nella vita”, la lettera

23 Luglio 2022 12:02

“Siamo orgogliosi di aver avuto un campione de tuo rango con la Reggina e Pellaro nel cuore”: il gruppo di tifosi “Positivi Pellaro” scrive un pensiero all'”amico German Denis”

German Denis è in questo momento l’uomo più chiacchierato in casa Reggina. Alcune storie criptiche su Instagram ha attirato l’attenzione dei tifosi e spaccato in due l’ambiente. I tre anni passati in riva allo Stretto, però, non possono essere dimenticati. E’ per questo che il gruppo “Positivi Pellaro” ci teneva a ringraziare il calciatore, “ma soprattutto amico German Denis”, pubblicando la lettera che pubblichiamo di seguito tramite i nostri canali.

“Siamo un gruppo di amici di Pellaro (insieme ad altri nostri paesani sparsi per l’Italia) creatosi durante la pandemia (per questo “Positivi Pellaro”) uniti dalla fede amaranto che unisce e rafforza la nostra amicizia. Volevamo esprimere la nostra gratitudine (e pensiamo di poterlo fare a nome di tutti i pellaresi) al nostro caro German. Il suo arrivo a Reggio per noi è stato paragonabile all’arrivo di campioni del calibro di CR7 e Messi , un atleta che si è saputo far amare in ogni città dove ha militato… ma che a noi “peddaroti” rimarrà nel cuore anche, e soprattutto per la sua disponibilità e per averci scelti e trattati come una famiglia. Ecco, per noi la famiglia Denis (splendidamente composta da un nucleo coeso e amichevole) sarà sempre parte de nostro territorio, la scelta di voler vivere in maniera semplice sulle rive de mostro mare, dimostra quanto German sia campione in campo e anche nella vita. Caro German, augurandoti il meglio per il tuo futuro, rimane a noi la speranza (sperando che la nuova dirigenza si ravveda si quanto potrai essere utile al progetto in qualsiasi ruolo) di poterti dire “arrivederci”, noi siamo orgogliosi di aver avuto un campione de tuo rango con la Reggina e Pellaro nel cuore… Grazie German!”.