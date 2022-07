Ex Reggina, alcuni ultras della Lazio insultano Acerbi in ritiro: “pezzo di m***a, te ne devi andare” | VIDEO

11 Luglio 2022 18:53

Lui era lì presente, ascoltava tutto, vicino alla rete del campo di allenamento, mentre discuteva con altri tifosi, quelli che invece lo difendevano e anzi chiedevano agli ultras di calmarsi

Tra Francesco Acerbi e la Lazio è rottura totale. Si sapeva, già da mesi. Alcuni episodi della scorsa stagione non sono andati giù ai tifosi biancocelesti, che hanno fatto ormai ampiamente capire all’ex difensore della Reggina che non c’è più spazio per lui. Non per niente, infatti, il calciatore è sul mercato e più squadre stanno provando a corteggiarlo. Intanto, però, Acerbi è in ritiro con la squadra di Sarri e proprio nel corso di un allenamento aperto al pubblico, gli ultras della Lazio lo hanno pesantemente insultato: “pezzo di m***a, te ne devi andare”, gli hanno cantato.

Lui era lì presente, ascoltava tutto, vicino alla rete del campo di allenamento, mentre discuteva con altri tifosi, quelli che invece lo difendevano e anzi chiedevano agli ultras di calmarsi. Di seguito il video.