Reggina, Taibi incensa Inzaghi e la squadra: “posso garantire che non si tirerà mai indietro”

23 Luglio 2022 19:02

Il direttore sportivo loda il nuovo allenatore, compagno da calciatore con la maglia del Piacenza: “Inzaghi è un’enciclopedia ambulante del calcio: conosce tutti, ma proprio tutti i calciatori, dalla A alla C”

“Inzaghi è esattamente come quasi trent’anni fa quando giocavo al Piacenza. E’ un martello, un’enciclopedia ambulante del calcio: conosce tutti, ma proprio tutti i calciatori, dalla A alla C. E mi chiama 30-40 volte al giorno, senza contare i messaggi su whatsapp. Una cosa posso garantire io, che sono stato un giocatore della Reggina e da quattro anni sono il direttore sportivo: questa squadra non si tirerà mai indietro e sarà spinta da un pubblico incredibile”. E’ quanto ha affermato il ds della Reggina, Massimo Taibi, durante l’intervista realizzata da Xavier Jacobelli e pubblicata sul Corriere dello Sport nello speciale dedicato al patron Felice Saladini.

Poi alla domanda su dove possa arrivare la Reggina, il direttore sportivo ha risposto: “nei giorni scorsi ero a Milano. Un collega mi ha detto, ‘sai quest’anno in Serie B, in realtà una A2, ci sono almeno 16-17 squadre che possono conquistare la promozione. E ognuna di queste squadre può arrivare prima o diciassettesima’. Il mio interlocutore ha detto il vero: mai visto un torneo così equilibrato, avvincente e ricco di protagoniste come il prossimo che si annuncia. Bari, Cagliari, Genoa, Palermo e Venezia sono cinque capoluoghi di Regione, cinque club ambiziosi che si batteranno per tornare in A. Noi siamo una società nuova, stiamo costruendo una squadra nuova con un allenatore nuovo”.