Reggina, comunicato lo staff tecnico di mister Inzaghi: la composizione completa

29 Luglio 2022 19:04

Dal vice allenatore ai collaboratori tecnici: ecco la composizione completa dello staff di Inzaghi

La Reggina ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra guidato dal neo tecnico Filippo Inzaghi. Nell’elenco figura come vice allenatore Maurizio D’Angelo, che dal 28 giugno 2016 è diventato il secondo di Inzaghi sulla panchina del Venezia in Lega Pro. Dal 2018 lo ha seguito come vice anche sulle panchine del Bologna, del Benevento e del Brescia. A seguire l’allenatore in questa avventura in riva allo Stretto c’è anche il match analyst Simone Baggio, che appena dopo dieci giorni di lavoro attivo con il Brescia, ha chiesto di essere liberato per approdare anche lui a Reggio Calabria. Di seguito i nomi di tutti i collaboratori per ogni ruolo:

ALLENATORE – Filippo Inzaghi

ALLENATORE IN SECONDA – Maurizio D’Angelo

PREPARATORE ATLETICO – Luca Alimonta

MATCH ANALYST – Simone Baggio

PREPARATORE DEI PORTIERI – Maurizio Guido

COLLABORATORE PREPARATORE DEI PORTIERI – Antonio Liuzzo

COLLABORATORE TECNICO – Daniele Cominotti

COLLABORATORE TECNICO – Gaetano Ungaro

COLLABORATORE TECNICO – Davide Cenci