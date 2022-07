Reggina-Salernitana, si rinnova il gemellaggio: domani gli ultras calabresi saranno all’Arechi

29 Luglio 2022 15:54

L’appuntamento è fuori la curva sud Siberiano alle 18.15, poi i tifosi entreranno tutti insieme nel settore granata

Si rinnova lo storico gemellaggio tra Reggina e Salernitana. Domani, in occasione del I° Trofeo Angelo Iervolino, gli ultras amaranto saranno ospitati dai sostenitori campani e prima del match si incontreranno fuori dallo stadio Arechi di Salerno per celebrare il forte rapporto di amicizia tra le due tifoserie. L’appuntamento è previsto fuori dalla curva sud Siberiano, alle ore 18:15, poi gli ultras entreranno tutti insieme nel settore granata, ancora una volta sotto lo stesso slogan: “Reggio e Salerno per sempre!”.

Quello tra Reggina e Salernitana è un gemellaggio di lunga data, ancora più vecchio di quello che si vive col Bari, entrambi comunque storici e molto sentiti tra le piazze. Nel 1986/87 nasce una sorta di patto di rispetto e fratellanza tra i sostenitori amaranto e granata, fino quando nella stagione successiva non avviene proprio l’ufficialità tra le due tifoserie. Numerosissime le visite reciproche che si scambiano le due piazze, in particolare nei campionati di Serie B e C. Da ricordare le bellissime sbandierate a cavallo tra gli Novanta e Duemila, immagini impresse nella mente degli ultras che riportano alla luce un vecchio calcio fatto di regole e rapporti oggi sempre più rari. Ecco perché ogni incontro tra Reggina e Salernitana rappresenta sempre un evento particolare per i tifosi.