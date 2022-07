Reggina, Ravaglia: “un segno del destino essere qui”. Il ricordo della parata su Cortinovis

25 Luglio 2022 12:08

La conferenza stampa di Federico Ravaglia, nuovo giovane portiere arrivato in prestito alla Reggina

Un giovane portiere per la Reggina. Non solo l’esperto Simone Colombi, anche il classe ’99 Federico Ravaglia è stato scelto per difendere i pali della squadra amaranto. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, l’estremo difensore romano da diversi anni sta girando l’Italia in prestito. Nell’ultimo campionato ha giocato in Serie B con la maglia del Frosinone, quindi in riva allo Stretto è pronto a dare continuità al suo percorso di crescita. Come detto, al suo fianco ci sarà la presenza di un collega con molta più esperienza alle spalle, ma il posto da titolare dipende dagli allenamenti e dalle prestazioni durante i match. Di seguito le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione:

“Mi piace giocare coi piedi e dialogare con la squadra, poi sarà il mister a dare le indicazioni. Sono destro ma cerco di migliorare col sinistro. Al Frosinone è stata per me un’occasione positiva, Canotto è un ottimo calciatore con doti in fase offensiva, ma anche in fase difensiva sa dare una mano. Andiamo in campo per allenarci e dare il massimo, c’è un bell’ambiente con tutti i calciatori. Quando ero al Bologna la cosa più importante è avere continuità, perché trova confidenza e fiducia”.

Una dichiarazione della parata su Cortinovis sotto la Sud, un gesto atletico ricordato anche dai tifosi: “ricordo quella gara perché venne a mancare mio nonno, quella parata è stata una liberazione per tutto quello che avevo dentro. Venire qui è un segno del destino, sono molto contento di essere qui. La trattativa è stata veloce, ero già partito in ritiro col Bologna, poi il mio procuratore mi ha parlato dell’interessamento della Reggina ed è bastata una chiacchierata col direttore. Taibi? Non ho ancora avuto modo di conoscerci, spero di farlo presto”.