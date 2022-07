19 Luglio 2022 21:57

Un ottimo risultato considerato che la vendita della campagna abbonamenti è iniziata soltanto stamattina

Si è chiuso il primo giorno di campagna abbonamenti della Reggina per il campionato di Serie B 2022/23. Come si apprende da una nota pubblicata dalla società amaranto, è stata raggiunta quota 800 in meno di 24 ore. Considerando che è solo il primo giorno da quando la vendita degli abbonamenti è aperta, questo dato può essere considerato ottimo. Andrà confermato nelle prossime settimane.