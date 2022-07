Reggina, dall’Inter arriva Fabbian: depositato il contratto in Lega

30 Luglio 2022 14:48

Protagonista nella Primavera dell’Inter che ha vinto lo Scudetto nell’ultima stagione, Giovanni Fabbian si trasferisce in prestito alla Reggina. Attesa l’ufficialità del club amaranto

Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore della Reggina. La società amaranto, infatti, ha depositato il contratto in Lega B. Come già scritto tramite queste pagine nei giorni scorsi, il giovane calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito e passa così dalla corte di Simone Inzaghi a quella del fratello tecnico Filippo. In realtà il classe 2003 è un calciatore della Primavera su cui l’Inter punta molto per il futuro: nella passata stagione è stato uno dei protagonisti tra i “baby neroazzurri” collezionando 29 presenze condite da 8 gol e 4 assist.

Un buon bottino per Fabbian che dimostra di essere un calciatore tecnico e molto duttile, in grado di adattarsi in diversi ruoli del campo. Il suo ruolo preferito è quello di centrale in uno reparto di centrocampo a due, ma può adattarsi anche come trequartista. Il tecnico Filippo Inzaghi lo aspetta al Sant’Agata per aggiungerlo come pedina di qualità all’interno del suo scacchiere, in attesa che si possa chiudere l’ultimo grande colpo in quel reparto con un giocatore di esperienza come potrebbero essere Proia e Valzania, entrambi molto graditi dai dirigenti amaranto.