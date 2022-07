Reggina, altro colpo a centrocampo: dal Bari arriva Lollo. Ruolo e caratteristiche

25 Luglio 2022 15:03

Il tecnico Filippo Inzaghi avrà a disposizione un’altra pedina per la mediana: ecco in che ruolo potrà essere utilizzato e con quali moduli

E’ fatta per il passaggio di Lorenzo Lollo alla Reggina. Si attende soltanto l’ufficialità, ma è concluso lo scambio con il Bari che vede interessato anche Nicola Bellomo. Il tecnico Filippo Inzaghi ottiene quindi un altro rinforzo a mediana, come aveva richiesto dopo l’allenamento congiunto con il Bocale, e si garantisce un calciatore abbastanza completo e con esperienze anche in Serie A. Lollo è infatti un interno di centrocampo a due, dotato di fisico e buona corsa. Possiede anche un ottimo tiro dalla distanza, è bravo di testa (e questo gli permette di essere utilizzato anche come mezzala o trequartista), ma non è certamente un goleador.

Insomma, Lollo predilige probabilmente un modulo 4-4-2 o 4-2-4, ma la sua duttilità potrebbe permettergli di giocare anche nel 4-3-3 di mister Inzaghi sia ai lati di Crisetig che come ricambio in qualità di mediano davanti alla difesa. Il calciatore al Bari non ha avuto grande fortuna perché è capitato in una stagione deludente, quella 2020/2021 con Auteri e Carrera, dove il Bari arrivò quarto e poi uscì ai playoff. E’ un giocatore di quantità, più che di qualità, sa fare bene il lavoro sporco per la squadra e comunque possiede 8 campionati di Serie B alle spalle con Spezia, Carpi, Empoli, Padova e Venezia. Non è l’ultimo arrivato, la Reggina lo aspetta.