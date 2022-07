Reggina, ti presento Obi: dall’Inter post triplete all’incredibile salvezza con la Salernitana

20 Luglio 2022 17:17

Joel Obi, nigeriano classe 1991, è un nuovo calciatore della Reggina: tante esperienze in Serie A, prima fra tutte l’Inter di Benitez fresca vincitrice del Triplete. Il duttile centrocampista è anche un pupillo di mister Mazzarri, che lo ha allenato nel periodo in nerazzurro ma anche al Torino

Nuovo arrivo in casa Reggina, la società amaranto ha ufficializzato il centrocampista nigeriano Joel Obi. In possesso del passaporto italiano, il classe 1991 è un calciatore rapido e veloce, ma anche dotato di buone doti fisiche e tecniche. Questo gli permette di ricoprire diverse posizioni in mediana, sia più esterno come mezz’ala che centrale di centrocampo. Non è mai stato un calciatore molto prolifico, anche se soprattutto con le maglie di Torino e Chievo ha dimostrato di possedere i tempi per gli inserimenti. Ha bisogno di sentirsi importante per il progetto di squadra, dimostrando di dare il meglio di sé con allenatore di grande carattere, come ad esempio Mazzarri che lo considera un suo pupillo. Dopo avergli dato spazio all’Inter, nonostante l’esperienza poco fortunata a livello di risultati, lo ha portato con sé anche in granata (52 presenze e 6 gol in tre stagioni Serie A col Torino).

Il classe 1991 è approdato in Italia già all’età di 13 anni e, durante un torneo giocato a Parma, viene notato dagli osservatori dell’Inter. E’ all’ombra della Madonnina che cresce calcisticamente, fino a guadagnarsi il posto in prima squadra nella compagine post Triplete di Rafa Benitez, poi con i vari allenatori che si sono susseguiti, disputato diversi match in Champions League. Diventa famoso per la sua esultanza con la capriola. Ancora in Serie A si ricordano le esperienze di Parma (prestito nella stagione 2013/2014), poi al Torino (dal 2015 al 2018) e al Chievo fino al 2021. Infine, dopo un breve passaggio temporaneo nei turchi Alanyaspor, il centrocampista nigeriano si è accasato lo scorso anno alla Salernitana. In granata ha totalizzato 21 presenze, collezionate soprattutto nel girone d’andata, e conquistato una spettacolare salvezza all’ultima giornata. Svincolatosi dalla società del presidente Iervolino, adesso Obi approda in un’altra città di mare, Reggio Calabria. E’ qui che si giocherà le sue carte, dovrà essere soprattutto mister Inzaghi a saperlo utilizzare al meglio perché con la sua esperienza può essere un buon rinforzo per la Serie B.