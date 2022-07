Reggina, Obi: “mi ha convinto la chiamata di Inzaghi”. E su Mazzarri…

21 Luglio 2022 12:05

La conferenza stampa di Joel Obi, nuovo centrocampista di proprietà della Reggina

Grande entusiasmo in casa Reggina per il nuovo acquisto Joel Obi. Il centrocampista nigeriano, svincolato dopo l’ultima esperienza alla Salernitana, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in riva allo Stretto con addosso la casacca amaranto. Mezzala di esperienza, la sua carriera è iniziata nell’Inter post triplete ed ha per questo anche diverse presenze nelle maggiori competizioni europee. Un ottimo innesto per la compagine di mister Inzaghi, che si appresta a disputare il campionato di Serie B. Il calciatore si è presentato questa mattina alla stampa e ai tifosi durante la conferenza organizzata al Sant’Agata. Di seguito il suo intervento:

“Con un anno di ritardo sono contento di essere qui, credo nelle ambizioni della società. Il mister Inzaghi mi ha convinto. Mi trovo bene a centrocampo, ma giocherò dove il mister mi chiederà, anche quinto di difesa. Esperienza all’Inter? Non mi sento di nominare un allenatore in particolare, i mister Mourinho e Bemtiz mi hanno dato tanto e insegnato a giocare a calcio. Con il tecnico Mazzarri siamo stati bene, ma non ci siamo confrontati. Sono qui senza rimpianti, non conta per me la categoria, sono qui per fare bene. Salernitana? So che le squadre sono gemellate, so che qui troverò lo stesso entusiasmo. Obiettivi? La Reggina lo scorso anno ha fatto un buon campionato, ma dobbiamo migliorare il risultato dello scorso anno. Trattativa con la Reggina? Ho parlato con Inzaghi, mi ha chiamato e ho accettato”.