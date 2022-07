Reggina scatenata sul mercato: in dirittura d’arrivo Canotto e Gagliolo

22 Luglio 2022 18:08

La Reggina sta per chiudere con Frosinone e Parma gli arrivi di Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo

La Reggina è scatenata e continua a chiudere nel giro di poche ore altre trattative di calciomercato in entrata: sono infatti in definizione gli accordi con Frosinone e Parma per gli arrivi di Luigi Canotto e Riccardo Gagliolo. Si tratta di due ottimi acquisti per la Serie B, entrambi sicuramente calciatori di categoria che avranno molto spazio nella compagine allenata da Filippo Inzaghi. Le conferme arrivano e si attende per questo nelle prossime ore l’ufficialità della chiusura delle operazioni.

Per quanto riguarda Gagliolo il corteggiamento del ds Massimo Taibi prosegue ora da una settimana. Si tratta di un difensore centrale, adattabile a terzino sinistro in una difesa a quattro, che ha totalizzato in carriera quasi 180 presenze tra Serie A e B con le maglie di Parma, Carpi e Salernitana. Sarà una buona pedina da utilizzare quindi sia al centro del reparto che da esterno in una formazione più difensiva e che vuole dare un’alternativa a Federico Giraudo sulla corsia mancina.

Tanta soddisfazione in casa amaranto anche per Canotto, nel suo caso si tratterebbe di un ritorno: il classe ’94 è calabrese, originario di Rossano, cresciuto proprio nelle giovanili della Reggina. Il direttore Taibi aveva già tentato lo scorso anno di prelevarlo su richiesta del tecnico Alfredo Aglietti, che lo aveva allenato durante la sua esperienza al Chievo Verona. Esterno offensivo sarà utilizzato nel ruolo ala d’attacco, un porzione di campo che già può contare sulla presenza di Rivas e Menez, oltre alle punte centrali Montalto e Di Stefano, senza contare l’infortunato Galabinov. E’ per questo che si attende dunque almeno un altro centravanti. Con questi ultimi due acquisti si può certamente dire che si sta componendo una squadra che è un giusto mix tra giovani ed esperti, quel che serve per disputare un difficile campionato come quello cadetto.