Reggina, Martino: “puntando Inzaghi è cambiata anche la strategia sul mercato. E su Taibi…” | VIDEO

15 Luglio 2022 23:15

Le parole del Direttore Generale della Reggina Gabriele Martino a margine dell’evento di questa sera, la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B all’Arena dello Stretto

Lo ha ammesso, il Direttore Generale Gabriele Martino, ma sembrava già scontato a sentire i nomi di questi ultimi giorni. Con l’ingaggio di Inzaghi è cambiato un po’ tutto anche sul mercato. Qualche giovane in meno e qualche esperto in più, nomi forti che magari l’ex bomber conosce e ha già allenato. E il dirigente della Reggina, alla sua prima uscita pubblica dopo l’ingresso nel nuovo CdA, ai nostri microfoni non lo nasconde: “è una strategia diversa – ha detto – mi pare evidente. Quando il CdA ha puntato su Inzaghi, investendo energie fisiche ed economiche importanti, sono anche cambiati gli obiettivi. Insieme riusciremo a mettergli a disposizione una squadra adeguata e ci auguriamo che assieme a lui si possano scrivere ancora delle pagine importanti”.

Sugli obiettivi, Martino rivela che “la Reggina si ripropone di proporre una stagione all’insegna dell’entusiasmo. Le cose si fanno adagio. C’è da salutare l’arrivo di Pippo con fiducia e speranza. Bisogna ringraziare il patron per gli investimenti importanti su città e tifoseria, dalla quale ci si aspetta tanto. Il paradigma di questa proprietà è riproporsi di diventare un club virtuoso e vincente. Quasi tutti i colleghi, questa sera, evidenziavano di voler partire forte, noi invece ci prefiggiamo di arrivare forte. La coesistenza con Taibi un’arma in più? Sicuramente è un’arma importante, con due persone di calcio, con esperienze diverse e con l’obiettivo comune della Reggina. Non possono coesistere due professionisti mediocri, ma due forti sì”. Di seguito il video con l’intervista completa.