Reggina, Liotti e Loiacono prendono in giro Denis: “buonanima del Tanque”. E l’argentino risponde…

26 Luglio 2022 10:54

German Denis ha terminato la sua avventura alla Reggina, ma all’interno dello spogliatoio i compagni non l’hanno dimenticato

Giuseppe Loiacono e Daniele Liotti prendono in giro German Denis attraverso una storia pubblicata su Instagram. L’attaccante argentino ha lasciato da inizio mese il Centro Sportivo Sant’Agata per via della scadenza del contratto con la Reggina, ma la sua assenza si fa sentire all’interno dello spogliatoio. Adriano Montalto ha taggato l’ex compagno argentino e ripreso gli altri due compagni di squadra mentre, uscendo da una stanza, baciano una foto di Denis e si fanno il segno della croce esclamando: “buonanima del Tanque”.

Ovviamente il tono è molto ironico e scherzoso, tanto che lo stesso bomber ex Napoli ed Atalanta ha ripostato la storia anche sul proprio profilo e risposto con un secco: “mi mancate”. Denis ha lasciato un segno importante all’interno del club, forse anche per questo ha dichiarato di aspettarsi un trattamento diverso dalla nuova società.