Reggina, Inzaghi pubblica la foto della Sorgente e si rivolge ai tifosi: “non vedo l’ora…”

21 Luglio 2022 13:58

Il ringraziamento del tecnico Inzaghi nei confronti dei sostenitori della Reggina che sui social lo stanno riempendo di affetto

“Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi state dimostrando, non vedo l’ora di vedervi allo stadio”. E’ quanto scrive su Instagram il tecnico Filippo Inzaghi, neo allenatore della Reggina, pubblicando la foto del bagno alla Sorgente diventata virale sui social dopo la pubblicazione di Alfredo Auspici. Uno scatto in mezzo alla gente in uno dei luoghi simbolo della città di Reggio Calabria, a pochi passi dal Centro Sportivo Sant’Agata, che già aveva regalato molte emozioni ai tifosi.

Con questa ulteriore frase l’allenatore piacentino raccoglie ancora intorno a sé molto entusiasmo e già molti tifosi sono in trepidante attesa che la prossima stagione calcistica inizi.