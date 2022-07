Reggina, Inzaghi già a Milano con la sciarpa amaranto: alcuni tifosi lo incontrano a Linate

14 Luglio 2022 15:15

Superpippo, sorridente, ha posato con la sciarpa della Reggina, ma è solo un antipasto di quello che lo attenderà sullo Stretto

Non è ancora arrivato a Reggio Calabria, Filippo Inzaghi, ma già posa nelle prime foto con la sciarpa della Reggina. Alcuni tifosi amaranto, e a Milano ce ne sono tanti, lo hanno infatti incontrato all’Aeroporto di Linate, scalo di partenza del volo il cui arrivo è previsto al “Tito Minniti” alle ore 16.10. E lo hanno già fermato, chiedendogli una foto, come si può vedere nell’immagine in evidenza dell’articolo.

Superpippo, sorridente, ha posato con la sciarpa della Reggina, ma è solo un antipasto di quello che lo attenderà sullo Stretto. L’allenatore, però, già al Nord Italia ha potuto percepire quella passione e quel calore a lui molto cari e che ritroverà appieno qui a Reggio come ottimo stimolo della sua nuova avventura.