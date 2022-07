Reggina, Inzaghi: “aspetto rinforzi a centrocampo e attacco”. Poi svela un acquisto…

23 Luglio 2022 20:14

Le dichiarazioni di mister Inzaghi su indisponibili e calciomercato al termine dell’allenamento congiunto Reggina-Bocale

Al termine dell’allenamento congiunto in cui è stata impegnata oggi pomeriggio la Reggina contro il Bocale, il tecnico Filippo Inzaghi si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti. Intanto, una battuta sugli assenti: “Obi nel riscaldamento ha accusato un risentimento muscolare, mentre Di Stefano sta ancora completando le visite”. L’allenatore si è concentrato anche sul calciomercato: “la società sta costruendo una squadra importante, serve pazienza. Sono già arrivati calciatori di categoria e quindi mi sento tranquillo. In difesa con l’arrivo di Gagliolo siamo al completo con un giusto mix di calciatori esperti e altri più giovani. Qualcosa da completare ancora c’è a centrocampo e in attacco. Tutti i ragazzi comunque mi stanno dimostrando grande disponibilità in questi giorni di preparazione”.

Domanda anche su Menez: “sta facendo la preparazione, con me ha fatto una grande stagione e da Lamezia probabilmente comincerà a giocare. Adesso dipende tutto da lui, deve dimostrare di voler stare a Reggio”.