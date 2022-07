Reggina, due giorni di fuoco: Inzaghi arriva a Reggio, poi presentazione e calendari. E la Sud prepara super accoglienza

13 Luglio 2022 21:03

Arrivo in città, visita alle strutture, inizio raduno, conferenza di presentazione, cerimonia calendari: due giorni di fuoco

Dalle parti di Reggio Calabria diremmo “cu cori nto zuccuru”. Letteralmente: con il cuore nello zucchero. E’ un po’ la sensazione che tutti i tifosi della Reggina stanno provando in queste ore, da ieri sera in particolar modo, e cioè da quando è stato ufficializzato Filippo Inzaghi come nuovo allenatore amaranto. E tra domani e dopodomani saranno due giorni di fuoco, all’insegna dell’entusiasmo, delle novità e soprattutto della curiosità.

Innanzitutto per l’arrivo dell’ex bomber in città, previsto esattamente per domani, con il volo diretto da Linate in arrivo alle ore 16.10 al “Tito Minniti”. E c’è da attendersi un’accoglienza importante, come non la si vedeva dai tempi di Denis, probabilmente. Ma non è finita qui. Il tempo di arrivare al Sant’Agata, visitarlo e dare inizio al raduno con la squadra, poi Superpippo venerdì si sposterà al Granillo per la conferenza stampa di presentazione (ore 15). In serata, in ultimo, l’evento della cerimonia dei calendari di Serie B all’Arena “Ciccio Franco”, di fronte all’incantevole scenario dello Stretto e con una tifoseria euforica per il grande arrivo. A tal proposito, gli ultras hanno anticipato di voler fare le cose “per bene”. I Diffidati Liberi, infatti, hanno fatto sapere che si raduneranno domani sera per organizzare “nella settimana entrante la giusta accoglienza alla nostra amata Reggina”.