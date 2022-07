Reggina, brutta tegola: per Galabinov rottura del tendine d’Achille

20 Luglio 2022 13:20

Il calciatore sarà operato a Roma nelle prossime ore, è previsto comunque un lungo stop

Brutta tegola in casa Reggina che potrebbe far cambiare tutte le valutazioni del calciomercato nel reparto offensivo. Mister Pippo Inzaghi sarà costretto a rinunciare per un lungo periodo ad Andrey Galabinov: l’attaccante bulgaro ha subito un grave infortunio in allenamento che, secondo quanto risulta, avrebbe portato alla rottura del tendine d’Achille. Il calciatore è già volato a Roma dove sarà operato, probabilmente, nella giornata di oggi. Non è una questione di poco conto, perché è da considerare che il recupero post operatorio per questo tipo di casi è piuttosto lungo. Per intenderci, si tratta di un infortunio simile a quello che Spinazzola subì nel corso di Euro 2021 e tenne il calciatore lontano dal rettangolo di gioco per circa 8 mesi (riabilitazione e preparazione fisica esclusa).

Insomma, una notizia che scombina tutte le carte all’interno delle strategie di mercato del ds Massimo Taibi. La posizione dell’ariete ex Spezia era in bilico, avrebbe potuto anche essere ceduto per far spazio ad un altro attaccante, ma a questo punto certamente non sarà così. Insieme a Montalto e al nuovo arrivato Di Stefano (classe 2002, alla prima esperienza tra i professionisti) potrebbe essere necessaria una pedina aggiuntiva. Da considerare anche l’opportunità dell’utilizzo di Menez come “falso nueve”, ruolo che rivestì con lo stesso Inzaghi ai tempi del Milan, ma vanno valutate età ed integrità fisica per sostenere quel tipo di gioco. Una situazione che proprio non ci voleva, saranno necessarie nuove valutazioni.