Reggina, Ilaria Felaco saluta con un VIDEO da brividi: “grazie Reggio”

26 Luglio 2022 21:47

Ilaria Felaco ha pubblicato un video racconto della sua annata a Reggio Calabria: tanti calciatori hanno commentato lasciato un segno d’affetto

“Io, unica team manager donna nel calcio italiano”. Si era presentata così Ilaria Felaco in riva allo Stretto, un’etichetta davvero ardua da dover contrastare, ma ci è riuscita benissimo! In queste settimane, però, l’esperienza alla Reggina è ufficialmente terminata, la chiamata del rinnovo non c’è stata e la pescarese pensa già al futuro. Uno sguardo al domani, si, ma senza dimenticare il passato e la stagione 2021/2022 che ha rappresentato un passaggio fondamentale per la propria carriera. Si è divertita, è cresciuta, ha aiutato tanti calciatori e tenuto insieme lo spogliatoio. Insomma, un grande risultato.

Adesso è arrivato il momento dei saluti, quello più triste. Ma Ilaria Felaco è riuscita a sorprendere ancora tutti, con un video da brividi pubblicato su Instagram. Le immagini scorrono veloci sulle note di The Nights di Avicii, raccontano quello che è stato vissuto a Reggio e alla Reggina. “Non servono le parole, vi voglio bene. La vostra Ilaaaaaa. Grazie Reggio!”, scrive. Un segno indelebile questa città nel suo cuore, ma sicuramente anche lei avrà lasciato un ricordo e lo dimostrano i tanti commenti dei calciatori sotto il post.