29 Luglio 2022 18:15

Il classe 2002 si trasferisce in Toscana con la formula del prestito

Una cessione è stata ufficializzata in casa Reggina. “Si comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Robur Siena il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Franco. A Damiano un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”, è quanto scrive in una nota la società amaranto. Il difensore classe 2002, lo scorso anno utilizzato soltanto in un’occasione si trasferisce quindi in prestito in Serie C dove potrà giocare con maggiore continuità.