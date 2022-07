Reggina, ecco il colpaccio per la panchina: Filippo Inzaghi nuovo allenatore!

12 Luglio 2022 19:32

Filippo Inzaghi nuovo allenatore della Reggina: l’annuncio di Saladini

E’ Filippo Inzaghi il nuovo allenatore della Reggina! Colpaccio per la panchina amaranto, che “cancella” due settimane turbolente e, dopo il sabato caldo con Stellone, chiude con l’ex bomber di Juventus e Milan. Qualcuno non ci credeva, ieri, quando StrettoWeb aveva lanciato la notizia: la trattativa era in corso, ma adesso è chiusa. Ad annunciarla è lo stesso proprietario, Felice Saladini: “Filippo Inzaghi è il nuovo mister della Reggina 1914 – ha scritto – Grazie per aver deciso di far parte del nostro progetto! Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato il Club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo”.

La nuova proprietà ha voluto lanciare un messaggio forte alla tifoseria, assicurandosi un top per la categoria, che ha a sua volta chiesto delle garanzie sul campionato da disputare. L’ex attaccante si era infatti preso qualche ora di tempo proprio per decidere questo, alla luce di una piazza che ha sempre apprezzato, anche da calciatore, e che ha più volte “infilato” da avversario. Si attende ora l’annuncio ufficiale del club amaranto con tutti i dettagli e il giorno della presentazione. Parola comunque mantenuta dal Presidente Cardona, che sabato ai nostri microfoni aveva annunciato che entro giovedì 14, giorno del raduno, ci sarebbe stato il nuovo tecnico.