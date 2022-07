Reggina, ecco un altro colpaccio: in mediana è fatta per Majer

28 Luglio 2022 19:56

E’ attesa nelle prossime ore l’ufficialità del club amaranto

Altro grande colpo chiuso dalla Reggina in questo mercato estivo. L’area tecnica amaranto ha chiuso l’acquisto dal Lecce per il centrocampista Zan Majer. Il calciatore lascia dopo tre anni e mezzo la piazza pugliese, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A, quindi rappresenta un ottimo colpo per la categoria. Ha siglato addirittura la rete dell’1-0 nell’ultima partita contro il Pordenone, concluso con la grande festa dei giallorossi. Lo sloveno si andrà ad aggiungere alla mediana del tecnico Filippo Inzaghi, già ricca di nomi importanti come Crisetig e Obi. Si andrà quindi a comporre un ottimo reparto dopo gli arrivi di Lombardi, Lollo e Agostinelli.

Zan Majer è un centrocampista centrale, molto bravo negli inserimenti e questo gli permette di ricoprire anche il ruolo di mezzala. Valido tecnicamente, ha un buon tiro, è in grado di tirare i calci piazzati e si fa sentire anche in fase realizzativa. Nell’ultima stagione ha realizzato 3 gol 3 assist. Con la maglia del Lecce il classe 1992 ha disputato un campionato di Serie A, nella stagione 2019/2020, conclusa con la retrocessione in cadetteria. In quel caso ha disputato 27 partite e realizzato un gol contro la Spal.

Nonostante lo sloveno fosse quindi considerato uno dei senatori della squadra, in quanto l’ultimo calciatore ancora in rosa ad aver disputato la A col Lecce, con la promozione non è più rientrato più nei piani societari. La Reggina si è piombata sul calciatore sfruttando il suo contratto in scadenza nel 2023 e battendo la concorrenza di Spal e Parma. Il calciatore è molto amato dalla piazza e con quel gol valso la vittoria promozione ha certamente lasciato un segno nel cuore dei tifosi del Lecce. Adesso è Reggio Calabria ad accoglierlo, si aspetta soltanto la nota ufficiale del club.