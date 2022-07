Reggina, parziale accoglimento del ricorso contro l’ammenda per lo sforamento del tetto emolumenti

27 Luglio 2022 15:55

Inizialmente l’ammenda era di 267mila euro, la Corte d’Appello ha ridotto la multa ad € 178.133,00

La Corte Federale d’Appello ha pronunciato nell’udienza fissata il 26 luglio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 0136/CFA/2021-2022 proposto dalla Reggina lo scorso 30 giugno 2022. Dopo aver ascolto l’Avv. Mattia Grassani, legale per il club amaranto, e il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, è stato comunicato “l’accoglimento parziale in reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 178.133,00”.

Inizialmente l’ammenda era di 267mila euro, comminata lo scorso 16 giugno a causa dello sforamento tetto emolumenti / valore produzione prodotto durante la gestione del presidente Luca Gallo.