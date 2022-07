Reggina, l’entusiasmo di Colombi: “inizia uno stimolante viaggio”. E c’è un “like” che non è passato inosservato…

20 Luglio 2022 14:58

Il messaggio social del portiere Simone Colombi che si dimostra voglioso di cominciare la sua avventura con la maglia della Reggina

“Inizia un nuovo e stimolante viaggio. Arrivo con grande entusiasmo e voglia di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Reggina!”. E’ questo il messaggio social pubblicato da Simone Colombi, nuovo portiere della Reggina, ufficializzato nella serata di ieri. L’estremo difensore classe ’91 approda in riva allo Stretto dopo l’esperienza al Parma, nell’ultimo anno vissuta al fianco di un certo Gianluigi Buffon. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di un altro portiere, probabilmente sarà Federico Ravaglia, classe ’99 di proprietà del Bologna. Entrambi concorreranno per il posto da titolare.

Tra i vari like al post pubblicato su Instagram si trova anche quello di Gianluca Di Chiara. L’esterno mancino ha fatto ritorno al Perugia dopo le due stagioni trascorse in amaranto, spera in un ritorno. Il ds Massimo Taibi è al lavoro con la società umbra per trovare l’intesa su un possibile nuovo trasferimento.