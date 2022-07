Reggina, Don Zampaglione invita Inzaghi a San Lorenzo. E Auspici: “si, ma passi anche da Bagnara”

26 Luglio 2022 14:42

In un suo video Alfredo Auspici ha dato spazio anche all’appello di Don Giovanni Zampaglione

Il tecnico Filippo Inzaghi è a Reggio Calabria da pochi giorni, eppure sembra che si stia già integrando benissimo. Dopo gli scatti alla Sorgente e sulla spiaggia di Saline, i tifosi amaranto si sono esaltati perché sono gesti che dimostrano come l’allenatore stia cercando di inserirsi a pieno nella realtà che circonda la Reggina e il territorio. Lo ha fatto notare in un video Alfredo Auspici, il primo a far circolare i due scatti diventati virali, che all’interno di un suo discorso pubblicato sui social ha dato spazio anche all’appello di Don Giovanni Zampaglione.

“Mister Inzaghi, sono un tifoso della Reggina, già cappellano della squadra. Vorrei invitarti anche qui a Marina di San Lorenzo, anche qui c’è un bel mare e c’è pure del buon pesce. Mi raccomando, ti aspetto”, ha affermato il parroco. Auspici, con la sua classica simpatia, rilancia: “vada anche a Scilla e poi faccia una capatina a Bagnara, perché se lo viene a sapere Peppe Bagnato poi inizia a parlare male. E Peppe è pericoloso…”.