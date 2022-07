Reggina, Denis: “si chiude una porta, si apre un portone” | FOTO

16 Luglio 2022 22:04

Il messaggio pubblicato tramite l’ultima storia Instagram sembra essere abbastanza eloquente su quello che sarà il futuro di German Denis, negli ultimi tre anni attaccante della Reggina

L’ultima storia social di German Denis fa immaginare che il futuro dell’attaccante argentino non sarà in amaranto. Il contratto che legava il bomber alla Reggina è scaduto lo scorso 30 giugno e ad oggi non ci sono ancora novità né per quanto riguarda un eventuale prolungamento per la prossima stagione, né la possibilità che possa rivestire un ruolo in dirigenza come era stato ipotizzato inizialmente, visto il grande legame che in questi tre anni di permanenza si era creato con la città di Reggio Calabria. Il calciatore ha quindi già lasciato il Sant’Agata all’inizio del mese di luglio, è rimasto in attesa di decisioni definitive.

Abbastanza eloquente, in tal senso, è la storia pubblicata tramite le pagine instagram: “si chiude una porta, si apre un portone. Per sempre nel cuore”, ha scritto Denis postando la foto della famiglia con il castello di Scilla alle spalle. Segno che l’avventura in riva allo Stretto potrebbe non concludersi come il bomber sperava. E certamente anche per i tifosi, se così dovesse essere, dal punto di vista affettivo, sarà un duro colpo da digerire.