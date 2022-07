Reggina, prime sgambate: oggi allenamento congiunto col Borgo Grecanico, fissato l’appuntamento col Bocale

20 Luglio 2022 12:44

Oggi al Centro Sportivo Sant’Agata andrà in scena il primo allenamento congiunto per la compagine di Filippo Inzaghi

Prosegue spedita la preparazione estiva della squadra di Filippo Inzaghi. Dopo le ufficialità delle ultime ore, e in vista di quelle che arriveranno a breve, il mister può contare finalmente su una prima vera base di squadra. Ecco dunque ufficializzate le prime sgambate. La Reggina comunica, infatti, che gli amaranto sosterranno due allenamenti congiunti al Centro Sportivo Sant’Agata nel corso di questa settimana.

Il primo è previsto oggi, mercoledì 20 luglio, in programma l’allenamento congiunto con l’A.S.D. Borgo Grecanico; il secondo invece, sabato 23 luglio, vedrà l’impegno con l’A.S.D. Bocale Calcio ADMO. Entrambi i test inizieranno alle ore 18:00 e si svolgeranno a porte chiuse. Sono i primi test estivi in vista del triangolare previsto per il 30 luglio a Salerno. La Reggina parteciperà al 1º Trofeo Angelo Iervolino e sfiderà in un triangolare la Salernitana e i turchi dell’Adana Demirspor.