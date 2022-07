Reggina, Inzaghi: “siamo un cantiere aperto, lunedì arriveranno tre calciatori”

30 Luglio 2022 23:27

La conferenza stampa del tecnico Filippo Inzaghi al termine del Trofeo Angelo Iervolino giocato dalla Reggina contro la Salernitana e l’Adana Demirspor

Si è concluso con una vittoria e una sconfitta per la Reggina il 1° Trofeo Angelo Iervolino organizzato dalla Salernitana. Sono stati i turchi dell’Adana Demirspor a vincere il torneo amichevole, ma per gli amaranto è stato un ottimo test contro due squadre di prima fascia. Al termine dell’evento il tecnico Filippo Inzaghi si è intrattenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: “la squadra ha dato una grande risposta questa sera. Siamo comunque un cantiere aperto ma con questa voglia potremo toglierci delle soddisfazioni. Siamo in netto ritardo nella preparazione, per ovvi motivi, ma sono sicuro che andremo a Genova con il giusto atteggiamento per l’inizio della nuova stagione. Calciomercato? Stiamo completando la rosa, lunedì arriveranno altri due o tre nuovi calciatori. Liotti? Ha fatto molto bene, è un’ottima scoperta in quel ruolo”.