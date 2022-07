Reggina, Colombi: “obiettivo salvezza, che onore giocare con Buffon”. E su Inzaghi…

25 Luglio 2022 12:07

La conferenza stampa di Simone Colombi, nuovo portiere della Reggina

Mattinata di presentazioni al Centro Sportivo Sant’Agata. Oggi in conferenza stampa il portiere Simone Colombi, da pochi giorni di proprietà della Reggina, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella “Sala Nakamura”. Il classe ’91 lo scorso anno ha difeso i pali del Parma, vestendo il ruolo di secondo portiere alle spalle di un certo Gianluigi Buffon. Porterà in riva allo Stretto, quindi, un carico di esperienza fondamentale anche per la crescita di Federico Ravaglia, giunto in prestito dal Bologna e seduto al suo fianco durante la conferenza. Di seguito l’intervento completo:

“Sono sempre stato abituato negli anni a guadagnarmi sul campo il posto da titolare, sarà così anche quest’anno. La sana competizione ci sta, l’obiettivo è quello di dare una mano alla squadra. Già dal primo giorno della settimana deve avere l’ambizione di giocare la domenica, l’obiettivo è finalizzato a dare una mano all’allenatore e metterlo in difficoltà”.

Un parere su Buffon, portiere con cui ha avuto modo di giocarsi il posto da titolare al Parma: “è stata una bellissima esperienza, ho avuto modo di conoscerlo dentro e fuori dal campo, ho cercato di rubare il più possibile. Esperienza positiva che rifarei, non è da tutti vederlo di persona e non solo in tv. Tra i portieri della generazione è un idolo, cercherò di mettermi a disposizione e portare quello che mi ha insegnato. A Parma è stata un’annata difficile, dovevamo ammazzare il campionato invece è stato più complicato del previsto. Ma la Serie B è questa, va messo tanto impegno, serve tanto allenamento ed è quello che sto vedendo. Obiettivo? Intanto pensiamo alla salvezza, poi pensiamo a divertirci. Faccio fede all’esperienza di Parma, quando eravamo stati costretti a guardarci alle spalle, bisogna stare coi piedi per terra. Inzaghi? E’ un allenatore pratico, cura ogni dettaglio, stiamo lavorando bene. Maurizio Guido è un bravo preparatore, lo conoscevo per sentito dire”.