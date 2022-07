Reggina, arriva il momento delle cessioni: sono tre le partenze imminenti

24 Luglio 2022 10:18

Dopo aver chiuso una serie di colpi in entrata, il ds Massimo Taibi tratta anche per le uscite di alcuni calciatori

Quella appena trascorsa è stata una settimana importante per le mosse in entrata della Reggina, ma anche nella giornata di domani si attendono novità, soprattutto per quanto riguarda le ufficialità di Gagliolo e Canotto. E mentre sul fronte degli acquisti una base importante di squadra a disposizione del tecnico Pippo Inzaghi è stata confezionata, adesso il ds Massimo Taibi può dedicarsi alle uscite. Le prossime ore dovrebbe essere decisive, infatti, per la chiusura di tre operazioni.

Durante l’allenamento congiunto tenutosi ieri contro il Bocale sono arrivate alcune importanti indicazioni. Le assenze di Nicola Bellomo e Ramzi Aya sono significative su quello che sarà il futuro dei due calciatori. Per il trequartista è fatta per il passaggio al Bari, squadra della sua città di origine, nelle prossime ore arriverà la certezza del suo arrivederci a Reggio Calabria dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi. Il difensore, invece, è tagliato fuori dagli arrivi di Gagliolo e Camporese, ha diverse richieste in Serie C e sta scegliendo la prossima destinazione. In questo elenco di partenti figura anche il giovane Alessandro Provazza: il gioiellino del Sant’Agata giocherà per un altro anno in prestito all’Fc Lamezia Terme, in Serie D. Con la casacca dei lametini la passata stagione ha collezionato 25 presenze condite da 6 reti, attirando un discreto interesse intorno a sé. Il patron Saladini ha ovviamente una corsia preferenziale e mira a farlo crescere in casa propria.