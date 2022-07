Reggina, cena di squadra in Piazza Duomo: tra i calciatori c’è anche una sorpresa

25 Luglio 2022 09:22

Dalle foto circolate sui social i tifosi hanno notato la presenza di Luigi Canotto: l’ala del Frosinone è un nuovo calciatore della Reggina, si attende solo l’ufficialità

Un momento per fare gruppo e respirare un po’ dopo un’intensa settimana di allenamenti al Centro Sportivo Sant’Agata. La Reggina si è riunita ieri sera in Piazza Duomo a Reggio Calabria, nel locale bistrot Al Clubbino, per cenare con una buona pizza in totale relax. Alla serata hanno partecipato tutti i membri dello staff tecnico, i medici, i massaggiatori ed ovviamente anche i calciatori. Le foto hanno iniziato a circolare sui social ed ai tifosi calabresi più attenti non è passata inosservata la presenza di un nuovo elemento: Luigi Canotto.

L’ala offensiva di proprietà del Frosinone ha raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo alla Reggina e, come scritto nei giorni scorsi tramite queste pagine, manca soltanto l’ufficialità dell’operazione. Il calciatore è originario di Rossano (provincia di Cosenza) ma in passato ha già indossato l’amaranto ai tempi delle giovanili. Si tratta quindi di un piacevole ritorno. La serata comunque è proseguita in tranquillità tra risate e momenti di aggregazione con i nuovi componenti della rosa, tutto sotto gli sguardi del neo allenatore Filippo Inzaghi.