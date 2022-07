Reggina, Cardona: “Inzaghi è un investimento” | VIDEO

15 Luglio 2022 21:56

“Inzaghi è cresciuto in società come Juventus, Milan, Atalanta, porterà qui la mentalità delle grandi squadre”, afferma il presidente della Reggina, Marcello Cardona

“E’ stato un periodo molto difficile, ho seguito la vicenda da reggino ed era una situazione che la città non meritava. Felice Saladini ha avuto questa intuizione, è giusto che questo club resti in Serie B”. Lo ha affermato il presidente della Reggina, Marcello Cardona, ai microfoni di giornalisti presenti all’evento di presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2022/2023, tenutosi all’Arena dello Stretto. “Ci aspetta un campionato molto complicato, e te ne accorgi dalle città. Bari, Palermo, Cagliari, ci sono tutte. E ci siamo anche noi!”, sottolinea Cardona.

“Inzaghi? Non ha tirato il freno a mano. Quando io mi sono presentato, ho detto che bisogna considerare la Reggina come fosse una società neopromossa. Quello che conta è il progetto. Il mister ha sposato il nostro progetto, significa iniziare un percorso che punta sui giovani e sui dirigenti. Inzaghi è cresciuto in società come Juventus, Milan, Atalanta e quindi va pensato come un investimento importante, porterà qui la mentalità delle grandi squadre. Ma è anche corretto non sparare sciocchezze”, ha concluso il presidente amaranto. Di seguito il link con l’intervista completa.