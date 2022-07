Reggina, Camporese: “il progetto della società è serio, Reggio piazza che dà qualcosa in più”

21 Luglio 2022 12:12

La conferenza stampa di presentazione di Michele Camporese, nuovo calciatore della Reggina

Un difensore goleador alla corte di Filippo Inzaghi. E’ ufficiale da ieri l’arrivo di Michele Camporese, che ha firmato con la Reggina un contratto triennale. Ceduto alla società amaranto dopo la trattativa col Pordenone, il classe 1992 ha giocato lo scorso campionato di Serie B sempre in Calabria, vestendo da gennaio la maglia del Cosenza e riuscendo a diventare uno dei protagonisti della salvezza ottenuta ai play out contro il Vicenza (13 presenze e 5 gol). Il futuro adesso si colora di amaranto e oggi il calciatore, presso la “sala Nakumara” del Centro Sportivo Sant’Agata, si è presentato in conferenza alla stampa e ai tifosi. Di seguito le sue parole:

“Il mister Inzaghi ha contribuito alla chiamata, ho trovato entusiasmo e carica. Avevo bisogno di un progetto serio. Mi trovo bene sia in una difesa a tre, che in una difesa a quattro, sarà il mister a scegliere. Si percepisce a livello di atmosfera, qui il pubblico dà qualcosa in più, anche i derby col Cosenza sono stati molto significativi, sono contento di essere qui. Quest’anno sarà un campionato di Serie B molto importante, ci sono almeno metà squadre che puntano a vincere il torneo. Genoa, Cagliari e tante altre compagini forti, ci sarà da divertirsi. Obiettivo? Non voglio dire play off o alta posizione di classifica, puntiamo a fare bene”.