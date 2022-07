Reggina, sarà esordio con la Spal: ecco il calendario di Serie B 2022/2023 degli amaranto

15 Luglio 2022 21:03

Con il sorteggio del calendario per la stagione di Serie B 2022/23 la Reggina ha conosciuto l’ordine con cui sfiderà le proprie avversarie: tutte le gare degli amaranto

L’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ha ospitato l’evento di presentazione del calendario di Serie B per la stagione sportiva 2022/23. Il sorteggio di questa sera ha rivelato l’ordine delle sfide del torneo che avrà inizio nel weekend del 13-14 agosto. Come specificato dal presidente Marcello Cardona, le prime due sfide della Reggina si disputeranno fuori casa. Per gli amaranto del neo allenatore Filippo Inzaghi sarà comunque interessante l’esordio contro la Spal. Mentre la gara d’esordio allo stadio Granillo si giocherà contro il Sudtirol. Molta attesa la sfida contro il Bari, visto lo storico gemellaggio che è vivo tra le due tifoserie, prevista alla 18ª giornata. Il derby con il Cosenza sarà, invece, all’8ª giornata. Di seguito il calendario completo della Reggina con tutte le partite dalla 1ª alla 38ª: