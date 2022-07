Reggina-Bocale 7-1, Rivas si esalta: le FOTO e il commento dell’allenamento congiunto

23 Luglio 2022 20:21

Si è concluso con il risultato di 7-1 l’allenamento congiunto tra Reggina e ASD Bocale Calcio ADMO, disputatosi alle ore 18 di quest’oggi presso il campo n. 2 del Centro Sportivo Sant’Agata

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi l’allenamento congiunto tra la Reggina di mister Filippo Inzaghi e la compagine locale dell’ASD Bocale Calcio ADMO. Una sfida che, vista la differenza tecnica tra le due formazioni, non può dare grande indicazioni sul piano del gioco ma può aiutare i calciatori a mettere minutaggio e constatare il livello della condizione atletica. L’incontro si è concluso 7-1 per la formazione amaranto. Sugli scudi soprattutto Rivas, autore di una doppietta. In rete anche Montalto, Gavioli, Lombardi, Ricci e Agostinelli (unica rete della ripresa). Per il Bocale la marcatura porta la firma dell’esperto Zampaglione, autore di un pregevole pallonetto dalla distanza.

La formazione iniziale composta da Ravaglia tra i pali, dietro la difesa formata da Situm, Cionek, Camporese e Giraudo. A centrocampo Crisetig, Gavioli e Lombardi, mentre in attacco Ricci e Rivas hanno agito ai lati di Montalto. Come prevedibile ovviamente rivoluzione totale nella difesa con gli ingressi di Colombi in porta, Loiacono, Pierozzi, Dutu e ancora Giraudo in difesa; in mediana Faty, Marcucci ed Ejiaki, mentre il tridente d’attacco è stato composto da Laribi, Agostinelli e Provazza (centrale).

Figurano tra gli assenti Di Stefano, Menez, Obi e Bellomo. L’ex Inter e Salernitana ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento, non è ancora al meglio fisicamente, deve fare ancora dei controlli prima di poter scendere in campo. Per quanto riguarda Bellomo, invece, l’assenza potrebbe essere legata a motivi di calciomercato. Il trequartista potrebbe trasferirsi al Bari, la sua città di origine. La trattativa è in fase avanzata.