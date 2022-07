Reggina, Bellomo: “vi porterò sempre nel cuore”

27 Luglio 2022 18:18

Bellomo saluta Reggio Calabria con un post sui social: il suo futuro è al Bari

Ha lasciato la Reggina dopo tre anni e mezzo per fare ritorno a casa sua, al Bari. È il momento di una nuova avventura per Nicola Bellomo: il suo trasferimento in Puglia si è concretizzato all’interno di uno scambio che ha portato in amaranto il centrocampista Lorenzo Lollo. “Grazie a voi, vi porterò sempre nel cuore”, ha commentato Bellomo ripostando la storia della società.

Il calciatore si è dunque congedato alla piazza di Reggio Calabria con la quale ha esultato per la splendida annata in Serie C che ha portato alla promozione. Una stagione storica indimenticabile durante la quale Bellomo è stato tra i protagonisti.