Reggina, c’è anche Saladini insieme a Inzaghi: il patron amaranto accoglierà la squadra al Sant’Agata

14 Luglio 2022 14:05

Il neo proprietario amaranto Felice Saladini accompagnerà l’arrivo in città del nuovo allenatore Pippo Inzaghi

Non sarà solo, Filippo Inzaghi. Il nuovo allenatore della Reggina, che a breve arriverà in città, sarà accompagnato dal patron Felice Saladini, colui che in prima persona ha chiuso la trattativa nella giornata di martedì. L’imprenditore lametino, che ha ha acquisito le quote della Reggina a metà giugno, affiancherà il tecnico dal suo arrivo in Aeroporto al trasferimento al Sant’Agata, dove comincerà ufficialmente il raduno. C’è grande attesa da parte dei tifosi, sia al “Tito Minniti” che al centro sportivo (ma sarà vietato l’ingresso per questioni Covid).