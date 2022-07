Reggina, si respira entusiasmo tra i tifosi: raggiunta quota 1300 abbonamenti

21 Luglio 2022 16:08

I sostenitori della Reggina fanno sentire l’entusiasmo alla squadra di Filippo Inzaghi: il dato di abbonamenti venduti continua a salire e al terzo giorno (non ancora concluso) fa segnare ottimi numeri

Si respira tanto entusiasmo intorno alla Reggina che verrà. Dopo il boom registrato nella prima giornata di campagna abbonamenti, alle ore 15.00 del terzo giorno disponibile (oggi 21 luglio) il dato fa segnare 1.300 sottoscrizioni. Dei numeri importanti che dimostrano come intorno alla squadra del tecnico Filippo Inzaghi si stiano creando molto interesse e attesa per la prossima stagione di Serie B. L’allenatore piacentino ha ringraziato i tifosi per l’affetto espresso sui social e ha lanciato un messaggio chiaro: “non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.

Al momento quindi le cifre registrate sono ottime, considerando che non tutti acquistano l’abbonamento all’inizio della campagna e all’inizio del campionato mancano ancora più di tre settimane. Ci sarà quindi tempo per riempire le tribune dello stadio Granillo, anche se per il momento non è possibile fare grosse previsioni. L’ideale sarebbe restare in linea con la media stagionale della passata stagione (4.900 spettatori a partita, di cui 1700 abbonati nel girone di ritorno) e sarebbe un ottimo risultato per una piazza che ha grande voglia di tornare a parlare di calcio e dimenticare così le settimane in cui si è rimasti col fiato sospeso in attesa di notizie dai tribunali.